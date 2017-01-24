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Индикаторы

RSICandleKeltner - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2644
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор RSI в свечном виде с каналом Келтнера, рассчитанным относительно усреднения RSI.

Рис.1. Индикатор RSICandleKeltner

Рис.1. Индикатор RSICandleKeltner

5_8 MACross 5_8 MACross

Торговля по двум индикаторам iMA (Moving Average, MA). Трейлинг. TrailingStop

Kijun Sen Robot Kijun Sen Robot

Использует индикаторы: Ichimoku, MA, SAR. Оптимизирован для валютных пар: GBPUSD и EURUSD c периодом M30. Полное описание см. в коде.

10pipsOnceADayOppositeLastNHourTrend 10pipsOnceADayOppositeLastNHourTrend

10 пипсов в день противоположно "вчерашнему тренду".

E-Skoch-Open E-Skoch-Open

Открывает позицию SELL каждый бар, если Close 1-го бара > Close 3-го бара. Открывает позицию BUY каждый бар, если Close 3-го бара > Close 1-го бара.