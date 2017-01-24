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RSICandleKeltner - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RSI в свечном виде с каналом Келтнера, рассчитанным относительно усреднения RSI.
Рис.1. Индикатор RSICandleKeltner
5_8 MACross
Торговля по двум индикаторам iMA (Moving Average, MA). Трейлинг. TrailingStopKijun Sen Robot
Использует индикаторы: Ichimoku, MA, SAR. Оптимизирован для валютных пар: GBPUSD и EURUSD c периодом M30. Полное описание см. в коде.
10pipsOnceADayOppositeLastNHourTrend
10 пипсов в день противоположно "вчерашнему тренду".E-Skoch-Open
Открывает позицию SELL каждый бар, если Close 1-го бара > Close 3-го бара. Открывает позицию BUY каждый бар, если Close 3-го бара > Close 1-го бара.