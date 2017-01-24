Использует индикаторы: Ichimoku, MA, SAR. Оптимизирован для валютных пар: GBPUSD и EURUSD c периодом M30. Полное описание см. в коде.

10 пипсов в день противоположно "вчерашнему тренду".

Открывает позицию SELL каждый бар, если Close 1-го бара > Close 3-го бара. Открывает позицию BUY каждый бар, если Close 3-го бара > Close 1-го бара.