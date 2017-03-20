und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RSICandleKeltner - Indikator für den MetaTrader 5
- 1050
Der Indikator RSI in einer Kerzen-Form mit dem Kanal Keltner, welches bezüglich der Mittelwertbildung RSI berechnet ist.
in Abb.1. Der Indikator RSICandleKeltner
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17456
