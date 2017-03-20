SilverTrend v3 - das Handeln, welches aufgrund der Analyse der Preise der Bars High, Low und Close gebaut ist.

New Martin - der EA, der beim Start zwei entgegengesetzte Positionen öffnet. Die Bearbeitung OnTradeTransaction. Bei der Aktivierung, öffnet Take Profit EINE Position in gleiche Richtung. Die Kreuzung zwei Indikatoren MA ist ein Signal zur Eröffnung der Position mit vergrößertem Lot.