RSICandleKeltner - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator RSI in einer Kerzen-Form mit dem Kanal Keltner, welches bezüglich der Mittelwertbildung RSI berechnet ist.

in Abb.1. Der Indikator RSICandleKeltner

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17456

