Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_TDI-2_ReOpen - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1230
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sistema comercial Exp_TDI-2_ReOpen basado en el cruce de las líneas del indicador TDI-2 con rellando según tendencia. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cruce de las líneas del indicador. Con la posición ya abierta, el sistema comercial incrementa el volumen de la posición abierta si el beneficio en puntos desde la última posición ha superado el umbral fijado en los parámetros de entrada del experto.
La información sobre el rellenado se guarda en forma de comentario de línea a la posición en el formato número de rellenados/precio de la última operación/ volumen de la última operación .
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador TDI-2.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en USDCHF H4:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17455
Indicador de señal de semáforo según la estrategia de movimiento de precio para encontrar la tendencia intradía más fuerte, con posibilidad de enviar alertas y mensajes Push y de correo sobre el cambio de tendencia.aChartsAndMW5Class
Clase que permite determinar (a partir sus programas MQL5) cambios en la ventana "Observación del Mercado" (cambio de clasificación de los símbolos, adición, eliminación de un símbolo o conjunto de símbolos), la apertura y cierre de nuevos gráficos, así como la presencia/ausencia del panel comercial en el gráfico en el que funciona el programa.
Indicador RSI con forma de vela con canal de Keltner, calculado con respecto a RSI promediado.Objective_HTF
Indicador Objective con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.