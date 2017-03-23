请观看如何免费下载自动交易
蜡烛条形式的 RSI 指标, 计算 Keltner 通道相对于 RSI 的均值。
图例1. RSICandleKeltner 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17456
Exp_TDI-2_ReOpen
基于 TDI-2 指标线的 Exp_TDI-2_ReOpen 交易系统, 增加了趋势跟踪仓位。阿尔法趋势观察者价格行为
基于价格行动策略的信号量信号指标, 搜寻最强的日内趋势, 可生成有关趋势变化的警报, 并向移动设备发送电子邮件或推送通知。
Objective_HTF
指标 Objective 在输入参数中有时间帧选项。Kijun Sen Robot
智能交易系统使用如下指标: Ichimoku, MA, SAR。已优化的货币对: GBPUSD 和 EURUSD, M30 时间帧。在代码里提供了完整描述。