基于 TDI-2 指标线的 Exp_TDI-2_ReOpen 交易系统, 增加了趋势跟踪仓位。

基于价格行动策略的信号量信号指标, 搜寻最强的日内趋势, 可生成有关趋势变化的警报, 并向移动设备发送电子邮件或推送通知。