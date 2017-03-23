代码库部分
指标

RSICandleKeltner - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
蜡烛条形式的 RSI 指标, 计算 Keltner 通道相对于 RSI 的均值。

图例1. RSICandleKeltner 指标

图例1. RSICandleKeltner 指标

