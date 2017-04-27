Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Objective_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 837
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Objective con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el indicador del repetidor Objective_HTF se compile correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador de usuario original Objective.mq5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
¡Después de la compilación, el archivo del indicador Objective_HTF.ex5 contendrá el indicador Objective.ex5 dentro de sí como un recurso, por eso, para que funcione el indicador compilado final, no será necesaria su presencia en la carpeta del terminal! Para ello, se añadido al código del indicador el código correspondiente para la conexión del indicador Objective en el archivo ejecutable.
A nivel global, se ha añadido el archivo ejecutable como un recurso:
//---- Inclusión de indicadores de usuario en el código del indicador como recurso #resource \\Indicators\\Objective.ex5
En el bloque de la función OnInit() se ha modificado la ruta de línea al indicador usado como recurso:
//--- obteniendo el manejador del indicador Objective Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Objective",Sample,Quartile_1,Quartile_2,Quartile_3,0);
De esta forma, el archivo ejecutable compilado del indicador del repetidor se puede usar en otros terminales comerciales sin indicador original, de forma independiente.
Fig. 1. Indicador Objective_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17458
Indicador RSI con forma de vela con canal de Keltner, calculado con respecto a RSI promediado.Exp_TDI-2_ReOpen
Sistema comercial Exp_TDI-2_ReOpen basado en el cruce de las líneas del indicador TDI-2 con rellando según tendencia
Usa los indicadores: Ichimoku, MA, SAR. Optimizado para las parejas de divisas: GBPUSD y EURUSD con periodo M30. Podrá ver una descripción completa en el código.5_8 MACross
Comercio con dos indicadores iMA (Moving Average, MA). Trailing. TrailingStop