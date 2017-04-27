CodeBaseSecciones
Objective_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
837
(12)
Objective.mq5 (16.46 KB) ver
Objective_HTF.mq5 (23.2 KB) ver
Indicador Objective con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador del repetidor Objective_HTF se compile correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador de usuario original Objective.mq5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

¡Después de la compilación, el archivo del indicador Objective_HTF.ex5 contendrá el indicador Objective.ex5 dentro de sí como un recurso, por eso, para que funcione el indicador compilado final, no será necesaria su presencia en la carpeta del terminal! Para ello, se añadido al código del indicador el código correspondiente para la conexión del indicador Objective en el archivo ejecutable.

A nivel global, se ha añadido el archivo ejecutable como un recurso:

//---- Inclusión de indicadores de usuario en el código del indicador como recurso
#resource \\Indicators\\Objective.ex5

En el bloque de la función OnInit() se ha modificado la ruta de línea al indicador usado como recurso:

//--- obteniendo el manejador del indicador Objective
   Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Objective",Sample,Quartile_1,Quartile_2,Quartile_3,0);

De esta forma, el archivo ejecutable compilado del indicador del repetidor se puede usar en otros terminales comerciales sin indicador original, de forma independiente.

Fig. 1. Indicador Objective_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17458

