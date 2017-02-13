CodeBaseSeções
Indicadores

Alpha Trend Spotter Price Action - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real: Andy Ismail

Indicador de sinal semáforo de acordo com a estratégia de movimento de preço para encontrar a tendência mais forte, com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push sobre a alteração da tendência.

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input int iPeriod=3;
input uint NumberofBar=1;    //Número de barras para enviar o sinal
input bool SoundON=true;     //Autorização do alerta
input uint NumberofAlerts=2; //Número de alertas
input bool EMailON=false;    //Autorização para enviar o sinal por correio
input bool PushON=false;     //Autorização para enviar o sinal para o celular

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 04.01.2016.

Fig.1. Indicador Alpha Trend Spotter Price_Action

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17454

