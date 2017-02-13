Participe de nossa página de fãs
Alpha Trend Spotter Price Action - indicador para MetaTrader 5
- 2840
-
Autor real: Andy Ismail
Indicador de sinal semáforo de acordo com a estratégia de movimento de preço para encontrar a tendência mais forte, com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push sobre a alteração da tendência.
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input int iPeriod=3; input uint NumberofBar=1; //Número de barras para enviar o sinal input bool SoundON=true; //Autorização do alerta input uint NumberofAlerts=2; //Número de alertas input bool EMailON=false; //Autorização para enviar o sinal por correio input bool PushON=false; //Autorização para enviar o sinal para o celular
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 04.01.2016.
Fig.1. Indicador Alpha Trend Spotter Price_Action
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17454
