Autor real: Andy Ismail

Indicador de sinal semáforo de acordo com a estratégia de movimento de preço para encontrar a tendência mais forte, com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push sobre a alteração da tendência.

input int iPeriod= 3 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 04.01.2016.

Fig.1. Indicador Alpha Trend Spotter Price_Action