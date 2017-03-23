代码库部分
指标

阿尔法趋势观察者价格行为 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1759
等级:
(15)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: Andy Ismail

基于价格行动策略的信号量信号指标, 搜寻最强的日内趋势, 可生成有关趋势变化的警报, 并向移动设备发送电子邮件或推送通知。

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input int iPeriod=3;
input uint NumberofBar=1;    //生成信号的柱线编号
input bool SoundON=true;     //启用警报
input uint NumberofAlerts=2; //警报数量
input bool EMailON=false;    //启用有关信号的邮件通知
input bool PushON=false;     //启用有关信号的推送

指标首先以 MQL4 实现, 并于 2016.01.04 发表在 代码库

图例1. 阿尔法趋势观察者价格行为指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17454

aChartsAndMW5Class aChartsAndMW5Class

该类可轻松地从您正在运行的 MQL5 程序里判断市场观察窗口中的任何变化 (品名排序变更, 添加, 删除一个或一组品名), 打开和关闭图表, 以及在当前图表上一键交易选项的可用性。

SilverTrend v3 SilverTrend v3

SilverTrend v3 - 交易基于柱线最高价, 最低价和收盘价的分析。

Exp_TDI-2_ReOpen Exp_TDI-2_ReOpen

基于 TDI-2 指标线的 Exp_TDI-2_ReOpen 交易系统, 增加了趋势跟踪仓位。

RSICandleKeltner RSICandleKeltner

蜡烛条形式的 RSI 指标, 计算 Keltner 通道相对于 RSI 的均值。