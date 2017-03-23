请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者: Andy Ismail
基于价格行动策略的信号量信号指标, 搜寻最强的日内趋势, 可生成有关趋势变化的警报, 并向移动设备发送电子邮件或推送通知。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input int iPeriod=3; input uint NumberofBar=1; //生成信号的柱线编号 input bool SoundON=true; //启用警报 input uint NumberofAlerts=2; //警报数量 input bool EMailON=false; //启用有关信号的邮件通知 input bool PushON=false; //启用有关信号的推送
指标首先以 MQL4 实现, 并于 2016.01.04 发表在 代码库。
图例1. 阿尔法趋势观察者价格行为指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17454
aChartsAndMW5Class
该类可轻松地从您正在运行的 MQL5 程序里判断市场观察窗口中的任何变化 (品名排序变更, 添加, 删除一个或一组品名), 打开和关闭图表, 以及在当前图表上一键交易选项的可用性。SilverTrend v3
SilverTrend v3 - 交易基于柱线最高价, 最低价和收盘价的分析。
Exp_TDI-2_ReOpen
基于 TDI-2 指标线的 Exp_TDI-2_ReOpen 交易系统, 增加了趋势跟踪仓位。RSICandleKeltner
蜡烛条形式的 RSI 指标, 计算 Keltner 通道相对于 RSI 的均值。