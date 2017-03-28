Wirklicher Autor: Andy Ismail

Der Signalindikator basiert auf einer "Price Action Strategy", die sich den stärksten Innertagestrend sucht, die über über eine Trendumkehr durch einen Warnhinweis, eine Email oder eine "Push Notification" an eine Handy informiert.

input int iPeriod= 3 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 04.01.2016.

Fig1. Der Alpha Trend Spotter Price_Action Indikator