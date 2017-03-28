CodeBaseKategorien
Alpha Trend Spotter Price Action - Indikator für den MetaTrader 5

Wirklicher Autor: Andy Ismail

Der Signalindikator basiert auf einer "Price Action Strategy", die sich den stärksten Innertagestrend sucht, die über über eine Trendumkehr durch einen Warnhinweis, eine Email oder eine "Push Notification" an eine Handy informiert.

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input int iPeriod=3;
input uint NumberofBar=1;    //Anzahl der Bars für das Signal
input bool SoundON=true;     //Aktiviere Tonsignal
input uint NumberofAlerts=2; //Anzahl der Warnhinweise
input bool EMailON=false;    //Aktiviere Email-Nachricht
input bool PushON=false;     //Aktiviere "Push Notification" an ein Handy

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 04.01.2016.

Fig1. Der Alpha Trend Spotter Price_Action Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17454

