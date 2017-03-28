und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Wirklicher Autor: Andy Ismail
Der Signalindikator basiert auf einer "Price Action Strategy", die sich den stärksten Innertagestrend sucht, die über über eine Trendumkehr durch einen Warnhinweis, eine Email oder eine "Push Notification" an eine Handy informiert.
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input int iPeriod=3; input uint NumberofBar=1; //Anzahl der Bars für das Signal input bool SoundON=true; //Aktiviere Tonsignal input uint NumberofAlerts=2; //Anzahl der Warnhinweise input bool EMailON=false; //Aktiviere Email-Nachricht input bool PushON=false; //Aktiviere "Push Notification" an ein Handy
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 04.01.2016.
Fig1. Der Alpha Trend Spotter Price_Action Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17454
