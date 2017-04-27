Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SilverTrend v3 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1277
Autor de la idea — John Smith , autor del código mq5 — barabashkakvn.
SilverTrend v3 - comercio basado en el análisis de los precios High, Low y Close de las barras.
Resultados en EURUSD,H1 desde el 2016.06.11 al 2017.01.19:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17439
