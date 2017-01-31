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Alpha Trend Spotter Price Action - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Andy Ismail
Семафорный сигнальный индикатор по стратегии движения цены для нахождения самого сильного внутридневного тренда, с возможностью подачи алертов и отправки Push и почтовых сообщений о смене тренда.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input int iPeriod=3; input uint NumberofBar=1; //Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; //Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2; //Количество алертов input bool EMailON=false; //Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; //Разрешение отправки сигнала на мобильный
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 04.01.2016
Рис.1. Индикатор Alpha Trend Spotter Price_Action
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