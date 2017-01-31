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Индикаторы

Alpha Trend Spotter Price Action - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3121
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Andy Ismail

Семафорный сигнальный индикатор по стратегии движения цены для нахождения самого сильного внутридневного тренда, с возможностью подачи алертов и отправки Push и почтовых сообщений о смене тренда.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input int iPeriod=3;
input uint NumberofBar=1;    //Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true;     //Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2; //Количество алертов
input bool EMailON=false;    //Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false;     //Разрешение отправки сигнала на мобильный

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 04.01.2016

Рис.1. Индикатор Alpha Trend Spotter Price_Action

Рис.1. Индикатор Alpha Trend Spotter Price_Action

SmoothAlgorithms SmoothAlgorithms

Библиотека алгоритмов усреднения, подробное описание работы с которыми в подробном виде было изложено в в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов"

Double smoothed stochastic Double smoothed stochastic

Расширенная версия дважды сглаженного стохастика.

Quantile bands - обобщенный Quantile bands - обобщенный

Обобщенная версия индикатора Quantile bands

IBS_RSI_CCI_v4 IBS_RSI_CCI_v4

Простой трендовый индикатор осцилляторного типа.