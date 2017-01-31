Реальный автор: Andy Ismail

Семафорный сигнальный индикатор по стратегии движения цены для нахождения самого сильного внутридневного тренда, с возможностью подачи алертов и отправки Push и почтовых сообщений о смене тренда.

input int iPeriod= 3 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 04.01.2016

Рис.1. Индикатор Alpha Trend Spotter Price_Action