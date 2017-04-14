実際の著者：Andy Ismail

アラートを生成したり、モバイルデバイスに電子メールやプッシュ通知を送信したりして、トレンドの変化を通知できる、最も強い日中動向を検索する価格行動戦略に基づくセマフォシグナル指標です。

input int iPeriod= 3 ; input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ;

この指標は初めにMQL4で実装され2016年1月4日にコードベースで公開されました。

図1 アルファトレンドスポッタ価格アクション指標