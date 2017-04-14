無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
アルファトレンドスポッタ価格アクション - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：Andy Ismail
アラートを生成したり、モバイルデバイスに電子メールやプッシュ通知を送信したりして、トレンドの変化を通知できる、最も強い日中動向を検索する価格行動戦略に基づくセマフォシグナル指標です。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input int iPeriod=3; input uint NumberofBar=1; // シグナルを生成するバーの番号 input bool SoundON=true; // アラートの有効化 input uint NumberofAlerts=2; // アラート数 input bool EMailON=false; // シグナルのメールによる通知の有効化 input bool PushON=false; // シグナルのプッシュ通知の有効化
この指標は初めにMQL4で実装され2016年1月4日にコードベースで公開されました。
図1 アルファトレンドスポッタ価格アクション指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17454
