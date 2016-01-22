Autor real:

Andy Ismail

Este indicador es una versión gratuita de Alpha Trend Spotter PA. Adición al indicador Alpha Trend Spotter (ATS).

El indicador funciona según la estrategia de movimiento de precio para encontrar la tendencia más fuerte dentro del día, usándola cuando la estrategia comercial muestre una tendencia clara del toro o del oso.

Instrucciones de uso:

La flecha ROSA indica Sell La flecha VERDE indica Buy

Recomendaciones:

Vale para los marcos temporales M5, H1, H4, D1. Vale para trabajar con opciones binarias, emite señales de 5 minutos. Nunca lo use al comerciar con noticias con influencia fuerte en el mercado.