新马丁智能交易系统启动时在两个相对方向开单。OnTradeTransaction 处理。当止盈触发, 它在同方向上开仓 (一个仓位)。两条均线指标的交叉点是大手数开单的信号。

该类可轻松地从您正在运行的 MQL5 程序里判断市场观察窗口中的任何变化 (品名排序变更, 添加, 删除一个或一组品名), 打开和关闭图表, 以及在当前图表上一键交易选项的可用性。

基于价格行动策略的信号量信号指标, 搜寻最强的日内趋势, 可生成有关趋势变化的警报, 并向移动设备发送电子邮件或推送通知。