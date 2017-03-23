请观看如何免费下载自动交易
SilverTrend v3 - MetaTrader 5EA
- Vladimir Karputov
- 1684
-
思路提供者 — John Smith , MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
SilverTrend v3 — 交易基于柱线最高价, 最低价和收盘价的分析。
结果 EURUSD, H1 从 2016.06.01 到 2016.12.21:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17439
