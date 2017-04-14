コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

SilverTrend v3 - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1226
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイディアの著者John Smith MQL5コ―ドの著者barabashkakvn  

SilverTrend v3 — バーの高値、安値、終値の分析に基づく取引です。

EURUSD H1の結果、2016.06.01から2016.12.21まで

 SilverTrend v3テスタ

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17439

