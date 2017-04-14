無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SilverTrend v3 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 1226
-
アイディアの著者—John Smith 、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn
SilverTrend v3 — バーの高値、安値、終値の分析に基づく取引です。
EURUSD H1の結果、2016.06.01から2016.12.21まで
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17439
