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SilverTrend v3 - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4628
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: John Smith

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

SilverTrend v3 — торговля, основанная на анализе High, Low и Close цен баров.

Результаты на EURUSD,H1 с 2016.06.11 по 2017.01.19:

SilverTrend v3 tester

NRTR_Gator NRTR_Gator

Данный индикатор просто является потомком индикатора NRTR.

SnakeInBorders_HTF SnakeInBorders_HTF

Индикатор SnakeInBorders с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

New Martin New Martin

New Martin - советник, который при старте открывает две противоположные позиции. Обработка OnTradeTransaction. При срабатывании Take Profit открывает позицию (ОДНУ) в ту же строну. Пересечение двух индикаторов МА - это сигнал к открытию позиции увеличенным лотом.

MARE5.1 MARE5.1

Советник MARE5.1 очень прост и использует значения двух Moving Average (SMA) по Close 0, 2 и 5-го баров. Советник настроен на работу на таймфрейме M1.