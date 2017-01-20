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SilverTrend v3 - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 4628
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Автор идеи: John Smith
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
SilverTrend v3 — торговля, основанная на анализе High, Low и Close цен баров.
Результаты на EURUSD,H1 с 2016.06.11 по 2017.01.19:
NRTR_Gator
Данный индикатор просто является потомком индикатора NRTR.SnakeInBorders_HTF
Индикатор SnakeInBorders с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
New Martin
New Martin - советник, который при старте открывает две противоположные позиции. Обработка OnTradeTransaction. При срабатывании Take Profit открывает позицию (ОДНУ) в ту же строну. Пересечение двух индикаторов МА - это сигнал к открытию позиции увеличенным лотом.MARE5.1
Советник MARE5.1 очень прост и использует значения двух Moving Average (SMA) по Close 0, 2 и 5-го баров. Советник настроен на работу на таймфрейме M1.