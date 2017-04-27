Pon "Me gusta" y sigue las noticias
New Martin - Asesor Experto para MetaTrader 5
¡El asesor funciona solo en cuentas comerciales con cobertura! (Podrá conocer más información sobre MetaTrader 5 aquí: La plataforma comercial MetaTrader 5 ahora dispone de cobertura)
Basado en el tema "Martingale maldita".
New Martin — asesor que abre dos posiciones opuestas al iniciarse. Procesamiento de OnTradeTransaction. Al activarse el Take Profit se abre una posición (UNA) en la misma dirección. El cruce de dos indicadores МА será la señal de apertura de la posición con un lote aumentado.
Al comenzar abrimos dos posiciones en direcciones opuestas
A continuación, esperamos la activación de TakeProfit (procesamiento de transacciones comerciales en OnTradeTransaction):
- si se ha cerrado la posición BUY, significa que abrimos (ahora solo una) posición BUY
- si se ha cerrado la posición SELL, significa que abrimos (ahora solo una) posición SELL
Nos queda una posición con pérdidas
Lucharemos con ella de la siguiente forma: esperamos el cruce de los dos indicadores МА.
y abrimos la posición en la misma dirección que la posición con pérdidas, pero con un lote ampliado.
El balance aumenta, y los recursos no crecen
Se ha elegido para combatir esto el método siguiente: en los parámetros de entrada, existe un tanto por ciento de retraso de los recursos del balance ("Loss persent"). Se calcula de la forma que sigue:
