CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

SilverTrend v3 - Experte für den MetaTrader 5

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1498
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Autor der Idee — John Smith Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.  

SilverTrend v3 — das Handeln, welches aufgrund der Analyse der Preise der Bars High, Low und Close gebaut ist.

Die Ergebnisse am EURUSD,H1 von 2016.06.11 bis 2017.01.19:

 SilverTrend v3 tester

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17439

New Martin New Martin

New Martin - der EA, der beim Start zwei entgegengesetzte Positionen öffnet. Die Bearbeitung OnTradeTransaction. Bei der Aktivierung, öffnet Take Profit EINE Position in gleiche Richtung. Die Kreuzung zwei Indikatoren MA ist ein Signal zur Eröffnung der Position mit vergrößertem Lot.

TDI-2_Cloud_HTF TDI-2_Cloud_HTF

Der Indikator TDI-2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

RSICandleKeltner RSICandleKeltner

Der Indikator RSI in einer Kerzen-Form mit dem Kanal Keltner, welches bezüglich der Mittelwertbildung RSI berechnet ist.

Kijun Sen Robot Kijun Sen Robot

Es werden die folgenden Indikatoren verwendet: Ichimoku, MA, SAR. optimiert sind für die Währungspaare: GBPUSD und EURUSD mit der Periode M30. Die ganze Beschreibung siehe. im Code.