SilverTrend v3 - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1498
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der Autor der Idee — John Smith , Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
SilverTrend v3 — das Handeln, welches aufgrund der Analyse der Preise der Bars High, Low und Close gebaut ist.
Die Ergebnisse am EURUSD,H1 von 2016.06.11 bis 2017.01.19:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17439
