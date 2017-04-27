Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TDI-2_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1373
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador TDI-2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el indicador del repetidor TDI-2_HTF se compile correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador de usuario original TDI-2.mq5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
¡Después de la compilación, el archivo del indicador TDI-2_HTF.ex5 contendrá el indicador TDI-2.ex5 dentro de sí como un recurso, por eso, para que funcione el indicador compilado final, no será necesaria su presencia en la carpeta del terminal! Para ello, se añadido al código del indicador el código correspondiente para la conexión del indicador TDI-2 en el archivo ejecutable.
A nivel global, se ha añadido el archivo ejecutable como un recurso
#resource \\Indicators\\TDI-2.ex5
En el bloque de la función OnInit() se ha modificado la ruta de línea al indicador usado como recurso
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\TDI-2",TdiMethod,TdiPeriod,TdiPhase,IPC,0);
De esta forma, el archivo ejecutable compilado del indicador del repetidor se puede usar en otros terminales comerciales sin indicador original, de forma independiente.
Fig. 1. Indicador TDI-2_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17437
Indicador NRTR_Gator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_Fractal_WeightOscillator
El asesor más sencillo del indicador ponderado Fractal_WeightOscillator.
New Martin - asesor que abre dos posiciones opuestas al iniciarse. Procesamiento de OnTradeTransaction. Al activarse el Take Profit se abre una posición (UNA) en la misma dirección. El cruce de dos indicadores МА será la señal de apertura de la posición con un lote aumentado.SilverTrend v3
SilverTrend v3 - comercio basado en el análisis de los precios High, Low y Close de las barras.