Indicadores

TDI-2_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1373
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
TDI-2.mq5 (17.58 KB) ver
TDI-2_Cloud_HTF.mq5 (23.4 KB) ver
Indicador TDI-2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador del repetidor TDI-2_HTF se compile correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador de usuario original TDI-2.mq5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

¡Después de la compilación, el archivo del indicador TDI-2_HTF.ex5 contendrá el indicador TDI-2.ex5 dentro de sí como un recurso, por eso, para que funcione el indicador compilado final, no será necesaria su presencia en la carpeta del terminal! Para ello, se añadido al código del indicador el código correspondiente para la conexión del indicador TDI-2 en el archivo ejecutable.

A nivel global, se ha añadido el archivo ejecutable como un recurso

//---- Inclusión de indicadores de usuario en el código del indicador como recurso
#resource \\Indicators\\TDI-2.ex5

En el bloque de la función OnInit() se ha modificado la ruta de línea al indicador usado como recurso

//--- obteniendo el manejador del indicador TDI-2
   Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\TDI-2",TdiMethod,TdiPeriod,TdiPhase,IPC,0);

De esta forma, el archivo ejecutable compilado del indicador del repetidor se puede usar en otros terminales comerciales sin indicador original, de forma independiente.

Fig. 1. Indicador TDI-2_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17437

