CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

SilverTrend v3 - expert para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
4261
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia — John Smith autor do código mq5 — barabashkakvn.  

SilverTrend v3 — negociação com base na análise de High, Low e Close dos preços das barras.

Resutlados em EURUSD, H1 de 2016.06.11 a 2017.01.19:

 SilverTrend v3 tester

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17439

aChartsAndMW5Class aChartsAndMW5Class

Trata-se de uma classe que permite definir facilmente - a partir de seus programas MQL5 - as alterações na janela "Observação do mercado" (alteração da classificação dos símbolos, adição, exclusão de símbolo ou conjunto de símbolo), abertura e fechamento de novos gráficos, bem como presença/ausência do painel de negociação num clique, no gráfico, onde o programa está em execução.

Alpha Trend Spotter Price Action Alpha Trend Spotter Price Action

Indicador de sinal semáforo de acordo com a estratégia de movimento de preço para encontrar a tendência mais forte, com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push sobre a alteração da tendência.

New Martin New Martin

New Martin - Expert Advisor que, no início, abre duas posições opostas. Processamento OnTradeTransaction. Assim que o Take Profit se executar, ele abrirá (UMA) posição na mesma direção. A interseção de dois indicadores MA é um sinal para abertura da posição com um lote maior.

TDI-2_Cloud_HTF TDI-2_Cloud_HTF

Indicador TDI-2 com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.