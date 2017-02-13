Trata-se de uma classe que permite definir facilmente - a partir de seus programas MQL5 - as alterações na janela "Observação do mercado" (alteração da classificação dos símbolos, adição, exclusão de símbolo ou conjunto de símbolo), abertura e fechamento de novos gráficos, bem como presença/ausência do painel de negociação num clique, no gráfico, onde o programa está em execução.

Indicador de sinal semáforo de acordo com a estratégia de movimento de preço para encontrar a tendência mais forte, com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push sobre a alteração da tendência.