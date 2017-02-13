Participe de nossa página de fãs
SilverTrend v3 - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 4261
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor da ideia — John Smith , autor do código mq5 — barabashkakvn.
SilverTrend v3 — negociação com base na análise de High, Low e Close dos preços das barras.
Resutlados em EURUSD, H1 de 2016.06.11 a 2017.01.19:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17439
