灵感来自 "马丁阻尼" (俄语)。

新马丁 智能交易系统启动时在两个相对方向开单。OnTradeTransaction 处理。当止盈触发, 它在同方向上开仓 (一个仓位)。两条均线指标的交叉点是大手数开单的信号。

启动时在相对方向开两单

然后等待激活止盈 (在 OnTradeTransaction 里处理交易业务):

如果多头平仓, 开 (不仅一个) 多头仓位

如果空头平仓, 开 (不仅一个) 空头仓位





然后我们有一笔亏损仓位

如何消除它: 等待两条均线交叉。







并在亏损仓位的方向上按照增量手数再开一笔仓位。

余额增加, 而净值不增长



使用的方法: "亏损百分比" (净值和余额之间的差值) 可在智能交易系统的输入里配置。计算方法如下:







