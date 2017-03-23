请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
智能交易系统仅适用于对冲账户！(参阅有关对冲选项: MetaTrader 5 现已支持对冲选项)
灵感来自 "马丁阻尼" (俄语)。
新马丁 智能交易系统启动时在两个相对方向开单。OnTradeTransaction 处理。当止盈触发, 它在同方向上开仓 (一个仓位)。两条均线指标的交叉点是大手数开单的信号。
启动时在相对方向开两单
然后等待激活止盈 (在 OnTradeTransaction 里处理交易业务):
- 如果多头平仓, 开 (不仅一个) 多头仓位
- 如果空头平仓, 开 (不仅一个) 空头仓位
然后我们有一笔亏损仓位
如何消除它: 等待两条均线交叉。
并在亏损仓位的方向上按照增量手数再开一笔仓位。
余额增加, 而净值不增长
使用的方法: "亏损百分比" (净值和余额之间的差值) 可在智能交易系统的输入里配置。计算方法如下:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17438
TDI-2_Cloud_HTF
指标 TDI-2 在输入参数中有时间帧选项。NRTR_Gator_HTF
指标 NRTR_Gator 在输入参数中有时间帧选项。
SilverTrend v3
SilverTrend v3 - 交易基于柱线最高价, 最低价和收盘价的分析。aChartsAndMW5Class
该类可轻松地从您正在运行的 MQL5 程序里判断市场观察窗口中的任何变化 (品名排序变更, 添加, 删除一个或一组品名), 打开和关闭图表, 以及在当前图表上一键交易选项的可用性。