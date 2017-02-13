Participe de nossa página de fãs
New Martin - expert para MetaTrader 5
1391
O Expert Advisor funciona apenas para contas de negociação com cobertura! (Saiba sobre a cobertura na MetaTrader 5 aqui: A plataforma de negociação MetaTrader 5 agora vem com cobertura)
Baseado no tema "Maldito Martin." [SIC]
New Martin - Expert Advisor que, no início, abre duas posições opostas. Processamento de OnTradeTransaction. Assim que o Take Profit se executar, ele abrirá (UMA) posição na mesma direção. A interseção de dois indicadores MA é um sinal para abertura da posição com um lote maior.
No início, abrimos duas posições opostas
A seguir, esperamos a ativação segundo o TakeProfit (processamento de transações em OnTradeTransaction):
- se for fechada uma posição BUY, abrimos (agora só uma) posição BUY
- se for aberta uma posição SELL, abrimos (agora só uma) posição SELL
Ficamos com uma posição não rentável
Lidamos com ela assim: esperamos a interseção de dois indicadores MA.
abrimos a posição na mesma direção da posição não rentável, mas com um lote maior.
Saldo aumenta, enquanto os fundos, não
O método de luta selecionado é como segue: nos parâmetros de entrada, há uma porcentagem de atraso de fundos a partir do saldo ("Loss persent"). É calculado da seguinte forma:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17438
