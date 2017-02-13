O Expert Advisor funciona apenas para contas de negociação com cobertura! (Saiba sobre a cobertura na MetaTrader 5 aqui: A plataforma de negociação MetaTrader 5 agora vem com cobertura)

Baseado no tema "Maldito Martin." [SIC]

New Martin - Expert Advisor que, no início, abre duas posições opostas. Processamento de OnTradeTransaction. Assim que o Take Profit se executar, ele abrirá (UMA) posição na mesma direção. A interseção de dois indicadores MA é um sinal para abertura da posição com um lote maior.

No início, abrimos duas posições opostas

A seguir, esperamos a ativação segundo o TakeProfit (processamento de transações em OnTradeTransaction):

se for fechada uma posição BUY, abrimos (agora só uma) posição BUY

se for aberta uma posição SELL, abrimos (agora só uma) posição SELL





Ficamos com uma posição não rentável

Lidamos com ela assim: esperamos a interseção de dois indicadores MA.







abrimos a posição na mesma direção da posição não rentável, mas com um lote maior.

Saldo aumenta, enquanto os fundos, não



O método de luta selecionado é como segue: nos parâmetros de entrada, há uma porcentagem de atraso de fundos a partir do saldo ("Loss persent"). É calculado da seguinte forma:







