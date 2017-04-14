コードベースセクション
このエキスパートアドバイザーはヘッジ会計を持つ口座のみで動作します。（ヘッジオプションの詳細はMetaTrader 5 now features hedging optionでお読みください）。

"Martin damped" （ロシア語）に触発されました。

New Martinエキスパートアドバイザーは起動時に2つの反対方向のポジションを開きます。OnTradeTransaction処理。決済指値がトリガされると、同じ方向のポジション（1つ）が開かれます。2つのMA指標の交差は、より大きなロットのポジションを開くためのシグナルです。

起動時に2つの反対方向のポジションを開きます。

その後、決済指値（OnTradeTransactionでトランザクションの処理）のアクティブ化を待ちます。

  • 買いポジションが決済された場合は（1つだけではない）買いポジションを開きます。
  • 売りポジションが決済された場合は（1つだけではない）売りポジションを開きます。

New Martinアルゴリズム

この場合負けポジションがあります。

それを避けるには、2つのMAの交差を待ちます。

New Martinの交差

そして、負けポジションの方向にロットを増やしたポジションを開きます。

株式が増えませんが残高は増えます。

使用される方法：損失率（株式と残高の差）は、EAの入力で設定されます。 計算法は下記のとおりです。

New Martinの数式


 

 

TDI-2_Cloud_HTF TDI-2_Cloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つTDI-2指標です。

NRTR_Gator_HTF NRTR_Gator_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むNRTR_Gator指標です。

SilverTrend v3 SilverTrend v3

SilverTrend v3 - バーの高値、安値、終値の分析に基づく取引です。

aChartsAndMW5Class aChartsAndMW5Class

このクラスは、MQL5プログラムからの、気配値表示ウィンドウの変更（銘柄の並び替え、銘柄の追加と削除）、チャートの開閉、現在のチャートのワンクリック取引オプションの識別を可能にします。