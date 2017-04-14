"Martin damped" （ロシア語）に触発されました。

New Martinエキスパートアドバイザーは起動時に2つの反対方向のポジションを開きます。OnTradeTransaction処理。決済指値がトリガされると、同じ方向のポジション（1つ）が開かれます。2つのMA指標の交差は、より大きなロットのポジションを開くためのシグナルです。

起動時に2つの反対方向のポジションを開きます。

その後、決済指値（OnTradeTransactionでトランザクションの処理）のアクティブ化を待ちます。

買いポジションが決済された場合は（1つだけではない）買いポジションを開きます。

売りポジションが決済された場合は（1つだけではない）売りポジションを開きます。





この場合負けポジションがあります。

それを避けるには、2つのMAの交差を待ちます。







そして、負けポジションの方向にロットを増やしたポジションを開きます。

株式が増えませんが残高は増えます。



使用される方法：損失率（株式と残高の差）は、EAの入力で設定されます。 計算法は下記のとおりです。







