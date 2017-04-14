私たちのファンページに参加してください
New Martin - MetaTrader 5のためのエキスパート
このエキスパートアドバイザーはヘッジ会計を持つ口座のみで動作します。（ヘッジオプションの詳細はMetaTrader 5 now features hedging optionでお読みください）。
"Martin damped" （ロシア語）に触発されました。
New Martinエキスパートアドバイザーは起動時に2つの反対方向のポジションを開きます。OnTradeTransaction処理。決済指値がトリガされると、同じ方向のポジション（1つ）が開かれます。2つのMA指標の交差は、より大きなロットのポジションを開くためのシグナルです。
起動時に2つの反対方向のポジションを開きます。
その後、決済指値（OnTradeTransactionでトランザクションの処理）のアクティブ化を待ちます。
- 買いポジションが決済された場合は（1つだけではない）買いポジションを開きます。
- 売りポジションが決済された場合は（1つだけではない）売りポジションを開きます。
この場合負けポジションがあります。
それを避けるには、2つのMAの交差を待ちます。
そして、負けポジションの方向にロットを増やしたポジションを開きます。
株式が増えませんが残高は増えます。
使用される方法：損失率（株式と残高の差）は、EAの入力で設定されます。 計算法は下記のとおりです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17438
