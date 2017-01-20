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New Martin - эксперт для MetaTrader 5
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Советник работает только на торговых счетах с хеджированием! (О хеджировании на MetaTrader 5 здесь: Торговая платформа MetaTrader 5 получила хеджирование)
По мотивам темы "Проклятый мартин".
New Martin — советник, который при старте открывает две противоположные позиции. Обработка OnTradeTransaction. При срабатывании Take Profit открывает позицию (ОДНУ) в ту же строну. Пересечение двух индикаторов МА — это сигнал к открытию позиции увеличенным лотом.
При старте открываем две разнонаправленные позиции
Дальше ждём срабатывания по TakeProfit (обработка торговых транзакций в OnTradeTransaction):
- если была закрыта BUY позиция — значит, открываем (теперь только одну) позицию BUY
- если была закрыта SELL позиция — значит, открываем (теперь только одну) позицию SELL
У нас остаётся убыточная позиция
Боремся с ней так: ждём пересечения двух индикаторов МА.
и открываем позицию в туже сторону, что и убыточная позиция, но увеличенным лотом.
Баланс увеличивается, а средства не растут
Метод борьбы выбран такой: во входных параметрах есть процент отставания средств от баланса ("Loss persent"). Он рассчитывается так:
SilverTrend v3 - торговля, основанная на анализе High, Low и Close цен баров.NRTR_Gator
Данный индикатор просто является потомком индикатора NRTR.
Советник MARE5.1 очень прост и использует значения двух Moving Average (SMA) по Close 0, 2 и 5-го баров. Советник настроен на работу на таймфрейме M1.Simple MACD
Торговля только на новом баре. Правила простые: если MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> Buy, если MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> Sell". Когда поступает сигнал, противоположный открытым позициям - закрываем все позиции.