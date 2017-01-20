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Советники

New Martin - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник работает только на торговых счетах с хеджированием! (О хеджировании на MetaTrader 5 здесь: Торговая платформа MetaTrader 5 получила хеджирование)

По мотивам темы "Проклятый мартин".

New Martin — советник, который при старте открывает две противоположные позиции. Обработка OnTradeTransaction. При срабатывании Take Profit открывает позицию (ОДНУ) в ту же строну. Пересечение двух индикаторов МА — это сигнал к открытию позиции увеличенным лотом.

При старте открываем две разнонаправленные позиции

Дальше ждём срабатывания по TakeProfit (обработка торговых транзакций в OnTradeTransaction):

  • если была закрыта BUY позиция — значит, открываем (теперь только одну) позицию BUY
  • если была закрыта SELL позиция — значит, открываем (теперь только одну) позицию SELL

New Martin algorithm

У нас остаётся убыточная позиция

Боремся с ней так: ждём пересечения двух индикаторов МА.

New Martin crossing

и открываем позицию в туже сторону, что и убыточная позиция, но увеличенным лотом.

Баланс увеличивается, а средства не растут

Метод борьбы выбран такой: во входных параметрах есть процент отставания средств от баланса ("Loss persent"). Он рассчитывается так:

New Martin formula


 

 

SilverTrend v3 SilverTrend v3

SilverTrend v3 - торговля, основанная на анализе High, Low и Close цен баров.

NRTR_Gator NRTR_Gator

Данный индикатор просто является потомком индикатора NRTR.

MARE5.1 MARE5.1

Советник MARE5.1 очень прост и использует значения двух Moving Average (SMA) по Close 0, 2 и 5-го баров. Советник настроен на работу на таймфрейме M1.

Simple MACD Simple MACD

Торговля только на новом баре. Правила простые: если MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> Buy, если MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> Sell". Когда поступает сигнал, противоположный открытым позициям - закрываем все позиции.