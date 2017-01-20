Советник работает только на торговых счетах с хеджированием! (О хеджировании на MetaTrader 5 здесь: Торговая платформа MetaTrader 5 получила хеджирование)

По мотивам темы "Проклятый мартин".

New Martin — советник, который при старте открывает две противоположные позиции. Обработка OnTradeTransaction. При срабатывании Take Profit открывает позицию (ОДНУ) в ту же строну. Пересечение двух индикаторов МА — это сигнал к открытию позиции увеличенным лотом.

При старте открываем две разнонаправленные позиции

Дальше ждём срабатывания по TakeProfit (обработка торговых транзакций в OnTradeTransaction):

если была закрыта BUY позиция — значит, открываем (теперь только одну) позицию BUY

если была закрыта SELL позиция — значит, открываем (теперь только одну) позицию SELL





У нас остаётся убыточная позиция

Боремся с ней так: ждём пересечения двух индикаторов МА.







и открываем позицию в туже сторону, что и убыточная позиция, но увеличенным лотом.

Баланс увеличивается, а средства не растут



Метод борьбы выбран такой: во входных параметрах есть процент отставания средств от баланса ("Loss persent"). Он рассчитывается так:







