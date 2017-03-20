CodeBaseKategorien
Expert Advisors

New Martin - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
New Martin.mq5 (45.72 KB) ansehen
Der EA arbeitet nur auf den Handelsrechnungen mit Hadging! (Über Hadging auf MetaTrader 5 ist mehr Information hier:  Die Handelsplattform MetaTrader 5 hat Hadging bekommen)

Nach Motiven des Themas "verfluchteter Martin".

New Martin — der EA, der beim Start zwei entgegengesetzte Positionen öffnet. Die Bearbeitung OnTradeTransaction. Bei der Aktivierung, öffnet Take Profit EINE Position in gleiche Richtung. Die Kreuzung zwei Indikatoren MA ist ein Signal zur Eröffnung der Position mit vergrößertem Lot.

Beim Start öffnen wir zwei entgegengesetzte Positionen

Danach warten wir auf die Deaktivierung über TakeProfit (die Bearbeitung der Handelstransaktion in OnTradeTransaction):

  • Wenn die Position BUY geschlossen wurde — bedeutet dies, wir öffnen (jetzt nur eine) Position BUY
  • Wenn die Position SELL geschlossen wurde — bedeutet dies, wir öffnen (jetzt nur eine) Position SELL

New Martin algorithm

Bei uns bleibt die verlustbringende Position

Wir kämpfen gegen sie so: wir warten auf die Kreuzung zwei Indikatoren MA.

New Martin crossing

und öffnen die Position eben in gleiche Richtung, welche auch die verlustbringende Position hat, aber mit einem vergrößerten Lot.

Die Bilanz nimmt zu, und die Mittel wachsen nicht

Die Methode des Kampfes wurde so gewählt: in den Eingangsparametern gibt es das Prozent des Rückstands der Mittel von der Bilanz ("Loss persent"). Sie wird so berechnet:

New Martin formula


 

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17438

