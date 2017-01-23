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Индикаторы

NRTR_Gator_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2090
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор NRTR_Gator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикаторов необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора NRTR_Gator.mq5.

Рис.1. Индикатор NRTR_Gator_HTF

Рис.1. Индикатор NRTR_Gator_HTF

Exp_Fractal_WeightOscillator Exp_Fractal_WeightOscillator

Самый простой советник по взвешенному осциллятору Fractal_WeightOscillator.

Simple MACD Simple MACD

Торговля только на новом баре. Правила простые: если MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> Buy, если MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> Sell". Когда поступает сигнал, противоположный открытым позициям - закрываем все позиции.

TDI-2_Cloud_HTF TDI-2_Cloud_HTF

Индикатор TDI-2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Kijun Sen Robot Kijun Sen Robot

Использует индикаторы: Ichimoku, MA, SAR. Оптимизирован для валютных пар: GBPUSD и EURUSD c периодом M30. Полное описание см. в коде.