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NRTR_Gator_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор NRTR_Gator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикаторов необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора NRTR_Gator.mq5.
Рис.1. Индикатор NRTR_Gator_HTF
Самый простой советник по взвешенному осциллятору Fractal_WeightOscillator.Simple MACD
Торговля только на новом баре. Правила простые: если MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> Buy, если MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> Sell". Когда поступает сигнал, противоположный открытым позициям - закрываем все позиции.
Индикатор TDI-2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Kijun Sen Robot
Использует индикаторы: Ichimoku, MA, SAR. Оптимизирован для валютных пар: GBPUSD и EURUSD c периодом M30. Полное описание см. в коде.