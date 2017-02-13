CodeBaseSeções
Indicadores

NRTR_Gator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1128
Avaliação:
(20)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador NRTR_Gator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período de gráfico do indicador (timeframe)

Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador NRTR_Gator.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador NRTR_Gator_HTF

Fig.1. Indicador NRTR_Gator_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17436

