無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
NRTR_Gator_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 742
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むNRTR_Gator 指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはNRTR_Gator.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 NRTR_Gator_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17436
Exp_Fractal_WeightOscillator
Fractal_WeightOscillator加重オシレータに基づく最も簡単なEAです。MARE5.1
MARE5.1エキスパートアドバイザーは簡単に使用出来ます。0、2、5番目のバーが閉じるときに2つの移動平均（SMA）の値を使用します。このEAはM1時間枠で動作します。
TDI-2_Cloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つTDI-2指標です。New Martin
New Martinエキスパートアドバイザーは起動時に2つの反対方向のポジションを開きます。OnTradeTransaction処理。決済指値がトリガされると、同じ方向のポジション（1つ）が開かれます。2つのMA指標の交差は、より大きなロットのポジションを開くためのシグナルです。