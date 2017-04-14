MARE5.1エキスパートアドバイザーは簡単に使用出来ます。0、2、5番目のバーが閉じるときに2つの移動平均（SMA）の値を使用します。このEAはM1時間枠で動作します。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つTDI-2指標です。

New Martinエキスパートアドバイザーは起動時に2つの反対方向のポジションを開きます。OnTradeTransaction処理。決済指値がトリガされると、同じ方向のポジション（1つ）が開かれます。2つのMA指標の交差は、より大きなロットのポジションを開くためのシグナルです。