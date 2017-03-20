und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
NRTR_Gator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
786
Der Indikator NRTR_Gator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator NRTR_Gator.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator NRTR_Gator_HTF
