指标

NRTR_Gator_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
指标 NRTR_Gator 在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 NRTR_Gator.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例1. NRTR_Gator_HTF 指标

图例1. NRTR_Gator_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17436

