请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标 NRTR_Gator 在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 NRTR_Gator.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例1. NRTR_Gator_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17436
Exp_Fractal_WeightOscillator
最简单的智能交易系统, 基于 Fractal_WeightOscillator 加权振荡器。MARE5.1
MARE5.1 智能交易系统十分容易使用。它使用两条移动均线 (SMA) 位于 0 号, 2 号和 5 号柱线上的值。EA 配置工作于 M1 时间帧。
TDI-2_Cloud_HTF
指标 TDI-2 在输入参数中有时间帧选项。新马丁
新马丁智能交易系统启动时在两个相对方向开单。OnTradeTransaction 处理。当止盈触发, 它在同方向上开仓 (一个仓位)。两条均线指标的交叉点是大手数开单的信号。