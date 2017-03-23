MARE5.1 智能交易系统十分容易使用。它使用两条移动均线 (SMA) 位于 0 号, 2 号和 5 号柱线上的值。EA 配置工作于 M1 时间帧。

最简单的智能交易系统, 基于 Fractal_WeightOscillator 加权振荡器。

指标 TDI-2 在输入参数中有时间帧选项。

新马丁智能交易系统启动时在两个相对方向开单。OnTradeTransaction 处理。当止盈触发, 它在同方向上开仓 (一个仓位)。两条均线指标的交叉点是大手数开单的信号。