CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

TDSGlobal - Asesor Experto para MetaTrader 5

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
879
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
TDSGlobal.mq5 (45.4 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea — Collectorautor del código mq5 — barabashkakvn.  

El asesor TDSGlobal utiliza los indicadores MACD, OsMA y WPR. El asesor está configurado para trabajar en el marco temporal D1 con las parejas de divisas USDCHF, GBPUSD, USDJPY y EURUSD 

Resultados de las simulaciones del 2015.06.23 al 2017.01.16 con los símbolos USDCHF, GBPUSD, USDJPY y EURUSD:

TDSGlobal tester 

Como se puede ver, hay muy pocas transacciones, y se las puede considerar casuales. 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17423

Fractal_TRIX_HTF Fractal_TRIX_HTF

Indicador Fractal_TRIX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

SnakeInBorders_HTF SnakeInBorders_HTF

Indicador SnakeInBorders con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

BB stops - rsi BB stops - rsi

BB stops — versión con RSI.

Simple MACD Simple MACD

Comercio solo en la nueva barra. Las reglas son sencillas: si MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> Buy, si MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> Sell". Cuando llega la señal opuesta a las posiciones abiertas, cerramos todas las posiciones.