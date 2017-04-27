Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TDSGlobal - Asesor Experto para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 879
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor de la idea — Collector, autor del código mq5 — barabashkakvn.
El asesor TDSGlobal utiliza los indicadores MACD, OsMA y WPR. El asesor está configurado para trabajar en el marco temporal D1 con las parejas de divisas USDCHF, GBPUSD, USDJPY y EURUSD
Resultados de las simulaciones del 2015.06.23 al 2017.01.16 con los símbolos USDCHF, GBPUSD, USDJPY y EURUSD:
Como se puede ver, hay muy pocas transacciones, y se las puede considerar casuales.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17423
