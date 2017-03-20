Der Autor der Idee — Collector, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Der EA TDSGlobal verwendet die folgenden Indikatoren MACD, OsMA и WPR. Der EA ist für die Arbeit auf der Timeframe D1 mit den Währungspaare USDCHF, GBPUSD, USDJPY und EURUSD eingestellt

Die Testergebnisse von 2015.06.23 bis 2017.01.16 nach Symbolen USDCHF, GBPUSD, USDJPY и EURUSD:

Wie Sie sehen können, es wurden sehr wenig Trades abgeschlossen, und sie können als zufällige bezeichnet werden.

