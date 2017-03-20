CodeBaseKategorien
Expert Advisors

TDSGlobal - Experte für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
981
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Autor der Idee — CollectorDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.  

Der EA TDSGlobal verwendet die folgenden Indikatoren MACD, OsMA и WPR. Der EA ist für die Arbeit auf der Timeframe D1 mit den Währungspaare USDCHF, GBPUSD, USDJPY und EURUSD eingestellt 

Die Testergebnisse von 2015.06.23 bis 2017.01.16 nach Symbolen USDCHF, GBPUSD, USDJPY и EURUSD:

TDSGlobal tester 

Wie Sie sehen können, es wurden sehr wenig Trades abgeschlossen, und sie können als zufällige bezeichnet werden. 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17423

