TDSGlobal - Experte für den MetaTrader 5
Der Autor der Idee — Collector, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Der EA TDSGlobal verwendet die folgenden Indikatoren MACD, OsMA и WPR. Der EA ist für die Arbeit auf der Timeframe D1 mit den Währungspaare USDCHF, GBPUSD, USDJPY und EURUSD eingestellt
Die Testergebnisse von 2015.06.23 bis 2017.01.16 nach Symbolen USDCHF, GBPUSD, USDJPY и EURUSD:
Wie Sie sehen können, es wurden sehr wenig Trades abgeschlossen, und sie können als zufällige bezeichnet werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17423
