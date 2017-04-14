コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

TDSGlobal - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
988
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイディアの著者CollectorMQL5コ―ドの著者barabashkakvn  

TDSGlobalエキスパートアドバイザーはMACD、OsMA、WPR指標を使います。D1時間枠でのUSDCHF、GBPUSD、USDJPY、EURUSDの取引に設定されています。 

USDCHF、GBPUSD、USDJPYおよびEURUSDの2015.06.23から2017.01.16までのテスト結果：

TDSGlobalテスタ 

ご覧のように、取引はごくわずかであり、ランダムと見なすことができます。 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17423

