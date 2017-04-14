無料でロボットをダウンロードする方法を見る
アイディアの著者—Collector、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn
TDSGlobalエキスパートアドバイザーはMACD、OsMA、WPR指標を使います。D1時間枠でのUSDCHF、GBPUSD、USDJPY、EURUSDの取引に設定されています。
USDCHF、GBPUSD、USDJPYおよびEURUSDの2015.06.23から2017.01.16までのテスト結果：
ご覧のように、取引はごくわずかであり、ランダムと見なすことができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17423
