代码库部分
EA

TDSGlobal - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1426
等级:
(20)
已发布:
已更新:
思路提供者 — CollectorMQL5 代码作者 — barabashkakvn。  

TDSGlobal 智能交易系统使用 MACD, OsMA 和 WPR 指标。智能交易系统配置在 D1 时间帧进行交易, 可操作品种为 USDCHF, GBPUSD, USDJPY 和 EURUSD 

测试结果从 2015.06.23 到 2017.01.16, 品种 USDCHF, GBPUSD, USDJPY 和 EURUSD:

TDSGlobal 测试 

如您所见, 交易很少, 它们可以被认为是随机的。 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17423

