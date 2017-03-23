请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
TDSGlobal - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1426
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者 — Collector, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
TDSGlobal 智能交易系统使用 MACD, OsMA 和 WPR 指标。智能交易系统配置在 D1 时间帧进行交易, 可操作品种为 USDCHF, GBPUSD, USDJPY 和 EURUSD
测试结果从 2015.06.23 到 2017.01.16, 品种 USDCHF, GBPUSD, USDJPY 和 EURUSD:
如您所见, 交易很少, 它们可以被认为是随机的。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17423
Fractal_TRIX_HTF
指标 Fractal_TRIX 在输入参数中有时间帧选项。SnakeInBorders_HTF
指标 SnakeInBorders 在输入参数中有时间帧选项。
布林带停止 - rsi
布林带停止 - RSI 版本。简单 MACD
仅在新柱线上交易。规则很简单: 如果 MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> 买入, 如果 MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> 卖出"。当收到与开仓相反的信号时, 所有持仓平仓。