TDSGlobal - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1064
(20)
Autor da ideia — Collectorautor do código mq5 — barabashkakvn.  

O Expert Advisor TDSGlobal utiliza os indicadores MACD, OsMA e WPR. Expert Advisor projetado para operar no timeframe D1 com pares de moedas USDCHF, GBPUSD, USDJPY e EURUSD 

Resultados de teste de 2015.06.23 a 2017.01.16 nos símbolos USDCHF, GBPUSD, USDJPY e EURUSD:

TDSGlobal tester 

Como você pode ver, há muito poucas transações, e elas podem ser consideradas aleatória. 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17423

