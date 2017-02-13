Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TDSGlobal - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1064
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia — Collector, autor do código mq5 — barabashkakvn.
O Expert Advisor TDSGlobal utiliza os indicadores MACD, OsMA e WPR. Expert Advisor projetado para operar no timeframe D1 com pares de moedas USDCHF, GBPUSD, USDJPY e EURUSD
Resultados de teste de 2015.06.23 a 2017.01.16 nos símbolos USDCHF, GBPUSD, USDJPY e EURUSD:
Como você pode ver, há muito poucas transações, e elas podem ser consideradas aleatória.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17423
BB stops — versão com RSI.Simple MACD
Negociação apenas na barra nova. As regras são simples: se MAIN_LINE MACD (1) > MAIN_LINE MACD (2) -> Buy, se MAIN_LINE MACD (1) < MAIN_LINE MACD (2) -> Sell". Quando é recebido um sinal oposto em relação às posições abertas, fechamos todas as posições.
Indicador Fractal_TRIX com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.SnakeInBorders_HTF
Indicador SnakeInBorders com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.