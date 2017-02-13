Autor da ideia — Collector, autor do código mq5 — barabashkakvn.

O Expert Advisor TDSGlobal utiliza os indicadores MACD, OsMA e WPR. Expert Advisor projetado para operar no timeframe D1 com pares de moedas USDCHF, GBPUSD, USDJPY e EURUSD

Resultados de teste de 2015.06.23 a 2017.01.16 nos símbolos USDCHF, GBPUSD, USDJPY e EURUSD:

Como você pode ver, há muito poucas transações, e elas podem ser consideradas aleatória.

