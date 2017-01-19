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TDSGlobal - эксперт для MetaTrader 5

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2464
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Collector.

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник TDSGlobal использует индикаторы MACD, OsMA и WPR. Советник настроен на работу на таймфрейме D1 с валютными парами USDCHF, GBPUSD, USDJPY и EURUSD.

Результаты тестов с 2015.06.23 по 2017.01.16 по символам USDCHF, GBPUSD, USDJPY и EURUSD:

TDSGlobal tester

Как видно, сделок очень мало, и их можно считать случайными.

Time sync FORTS Time sync FORTS

Советник синхронизирует локальное время компьютера в период с 9:50 до 9:59 (перед началом утренней сессии) с временем сервера MetaTrader 5 ФОРТС.

Background_Candles_i-OneThird_HTF Background_Candles_i-OneThird_HTF

Индикатор, рисующий свечки индикатора i-OneThird с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Session Buy Sell Orders Volume Session Buy Sell Orders Volume

В виде гистограммы максимальное и минимальное значения параметров SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME - "Общий объём ордеров на покупку в текущий момент" и SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME - "Общий объём ордеров на продажу в текущий момент".

Open Interest Open Interest

Индикатор показывает параметр "Суммарный объём открытых позиций - SYMBOL_SESSION_INTEREST".