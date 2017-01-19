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TDSGlobal - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Collector.
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник TDSGlobal использует индикаторы MACD, OsMA и WPR. Советник настроен на работу на таймфрейме D1 с валютными парами USDCHF, GBPUSD, USDJPY и EURUSD.
Результаты тестов с 2015.06.23 по 2017.01.16 по символам USDCHF, GBPUSD, USDJPY и EURUSD:
Как видно, сделок очень мало, и их можно считать случайными.
Советник синхронизирует локальное время компьютера в период с 9:50 до 9:59 (перед началом утренней сессии) с временем сервера MetaTrader 5 ФОРТС.Background_Candles_i-OneThird_HTF
Индикатор, рисующий свечки индикатора i-OneThird с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
В виде гистограммы максимальное и минимальное значения параметров SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME - "Общий объём ордеров на покупку в текущий момент" и SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME - "Общий объём ордеров на продажу в текущий момент".Open Interest
Индикатор показывает параметр "Суммарный объём открытых позиций - SYMBOL_SESSION_INTEREST".