CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Fractal_TRIX_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
848
Ranking:
(17)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Fractal_TRIX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador del repetidor Fractal_TRIX_HTF se compile correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador de usuario original Fractal_TRIX.mq5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

¡Después de la compilación, el archivo del indicador Fractal_TRIX_HTF.ex5 contendrá el indicador Fractal_TRIX.ex5 dentro de sí como un recurso, por eso, para que funcione el indicador compilado final, no será necesaria su presencia en la carpeta del terminal! Para ello, se añadido al código del indicador el código correspondiente para la conexión del indicador Fractal_TRIX en el archivo ejecutable.

A nivel global, se ha añadido el archivo ejecutable como un recurso

//---- Inclusión de indicadores de usuario en el código del indicador como recurso
#resource \\Indicators\\Fractal_TRIX.ex5

En el bloque de la función OnInit() se ha modificado la ruta de línea al indicador usado como recurso

//--- obteniendo el manejador del indicador Fractal_TRIX
   Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_TRIX",e_period,normal_speed,IPC,0);

De esta forma, el archivo ejecutable compilado del indicador del repetidor se puede usar en otros terminales comerciales sin indicador original, de forma independiente.

Fig. 1. Indicador Fractal_TRIX_HTF

Fig. 1. Indicador Fractal_TRIX_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17421

SnakeInBorders_HTF SnakeInBorders_HTF

Indicador SnakeInBorders con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Time sync FORTS Time sync FORTS

El asesor sincroniza la hora local de la computadora en el periodo de las 9:50 hasta las 9:59 (antes del comienzo de la sesión matinal) con la hora del servidor MetaTrader 5 FORTS.

TDSGlobal TDSGlobal

El asesor utiliza los indicadores MACD, OsMA y WPR. El asesor está configurado para trabajar en el marco temporal D1 con las parejas de divisas USDCHF, GBPUSD, USDJPY y EURUSD

BB stops - rsi BB stops - rsi

BB stops — versión con RSI.