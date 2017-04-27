Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Fractal_TRIX_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador Fractal_TRIX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el indicador del repetidor Fractal_TRIX_HTF se compile correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador de usuario original Fractal_TRIX.mq5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
¡Después de la compilación, el archivo del indicador Fractal_TRIX_HTF.ex5 contendrá el indicador Fractal_TRIX.ex5 dentro de sí como un recurso, por eso, para que funcione el indicador compilado final, no será necesaria su presencia en la carpeta del terminal! Para ello, se añadido al código del indicador el código correspondiente para la conexión del indicador Fractal_TRIX en el archivo ejecutable.
A nivel global, se ha añadido el archivo ejecutable como un recurso
#resource \\Indicators\\Fractal_TRIX.ex5
En el bloque de la función OnInit() se ha modificado la ruta de línea al indicador usado como recurso
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_TRIX",e_period,normal_speed,IPC,0);
De esta forma, el archivo ejecutable compilado del indicador del repetidor se puede usar en otros terminales comerciales sin indicador original, de forma independiente.
Fig. 1. Indicador Fractal_TRIX_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17421
