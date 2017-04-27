CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

SnakeInBorders_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
942
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
SnakeInBorders.mq5 (35.41 KB) ver
SnakeInBorders_HTF.mq5 (22.47 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador SnakeInBorders con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador SnakeInBorders.mq5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador SnakeInBorders

Fig. 1. Indicador SnakeInBorders

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17420

Time sync FORTS Time sync FORTS

El asesor sincroniza la hora local de la computadora en el periodo de las 9:50 hasta las 9:59 (antes del comienzo de la sesión matinal) con la hora del servidor MetaTrader 5 FORTS.

BB stops - velocity BB stops - velocity

BB stops - versión con el uso de Velocity.

Fractal_TRIX_HTF Fractal_TRIX_HTF

Indicador Fractal_TRIX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

TDSGlobal TDSGlobal

El asesor utiliza los indicadores MACD, OsMA y WPR. El asesor está configurado para trabajar en el marco temporal D1 con las parejas de divisas USDCHF, GBPUSD, USDJPY y EURUSD