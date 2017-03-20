CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
SnakeInBorders_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Indikator SnakeInBorders mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators SnakeInBorders.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator SnakeInBorders

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17420

