SnakeInBorders_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むSnakeInBorders指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたSnakeInBorders.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　SnakeInBorders指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17420

