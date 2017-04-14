無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SnakeInBorders_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 888
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むSnakeInBorders指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされたSnakeInBorders.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 SnakeInBorders指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17420
Time sync FORTS
このエキスパートアドバイザーは、9:50から9:59（午前のセッションの開始前）に、MetaTrader 5のFORTSサーバーの時刻とローカルコンピュータの時刻を同期させます。Linear_Price_Bar_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むLinear_Price_Bar指標です。
Fractal_TRIX_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_TRIX指標です。TDSGlobal
このエキスパートアドバイザーはMACD、OsMA、WPR指標を使い、D1時間枠でのUSDCHF、GBPUSD、USDJPY、EURUSDの取引に設定されています。