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SnakeInBorders_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SnakeInBorders с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SnakeInBorders.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор SnakeInBorders
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Индикатор Fractal_TRIX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Open Interest
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NRTR_Gator
Данный индикатор просто является потомком индикатора NRTR.SilverTrend v3
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