SnakeInBorders_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1286
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Indicador SnakeInBorders com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período no gráfico do indicador (timeframe)
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador SnakeInBorders.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador SnakeInBorders
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17420
