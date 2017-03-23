请观看如何免费下载自动交易
SnakeInBorders_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1151
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
指标 SnakeInBorders 在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 SnakeInBorders.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例1. SnakeInBorders 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17420
