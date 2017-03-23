代码库部分
SnakeInBorders_HTF - MetaTrader 5脚本

\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
SnakeInBorders.mq5 (35.41 KB) 预览
SnakeInBorders_HTF.mq5 (22.47 KB) 预览
指标 SnakeInBorders 在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期 (时间帧)

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 SnakeInBorders.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例1. SnakeInBorders 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17420

