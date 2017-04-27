Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BB stops - velocity - indicador para MetaTrader 5
- 1069
Esta versión supera a las franjas de Bollinger y se aplica al indcador Velocity (Momentum suavizado).
A diferencia del indicador original (que puede usar para configurar el stop-loss), esta versión, gracias a la ausencia de valores en el gráfico, está enfocada en la versión "de tendencia" y puede ser utilizada como método alternativo para obtener la línea de señal para el indicador Velocity.
Para que resulte más cómodo de usar, el indicador viene con el paquete habitual de alertas y la función de marco temporal múltiple, habitual para el indicador BB stops básico, está ampliado con la ayuda de Velocity.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17414
