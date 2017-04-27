Autor real: Bookkeeper

SnakeInBorders calcula el corredor del mercado filtrado, limitado por los dos bordes BorderTopBuffer[] y BorderBotBuffer[], y MartBuffer[] de señal.







input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA_;

input uint SnakeRange= 2 ;

input int XPhase= 15 ;





input uint FilterPeriod = 24 ;

input double MartFiltr = 2 ;

input bool HardCalc = true ;

input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_;

input int Shift= 0 ;

input int PriceShift= 0 ;

input color Upper_color= clrMediumSeaGreen ;

input color Lower_color= clrRed ;

Comportamiento de Mart de la señal dentro del corredor:



Si el mercado se mueve hacia arriba, la línea de señal con respecto al borde inferior cruza el corredor y se funde con el borde inferior. Exactamento lo contrario, cuando el movimiento del mercado es hacia abajo.

Hasta que el mercado se mueva de forma dirigida, la señal se "mantendrá" en el límite correspondiente del corredor. Además, el aumento de la amplitud del corredor significa el fortalecimiento del movimiento. En caso de haya fluctuaciones en el mercado el corredor comenzará a estrecharse. El estrechamiento pasillo se ve seguido por el movimiento de la señal de un límite al otro dentro del corredor, después de alcanzar el límite opuesto del pasillo comenzará a expandirse.

SnakeInBorders se puede usar de forma tanto individual, comparando el movimiento de la línea de sañel en diferentes marcos temporales, como para la construcción de otros indicadores, usando Mart en lugar del precio de la barra. Para los indicadores MA, OA, AC,.. se usa HardCalc = true, y para los indicadores del tipo ZigZag, Channel,.. HardCalc = false, y el valor MartFiltr se selecciona de 3...5... Además, es posible filtrar con cálculos las cimas falsas y verdaderas: si la cima es intermedia, la Mart de la señal no coincidirá con el borde.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), es posible encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 19.12.2006.

Fig. 1. Indicador SnakeInBorders

