著名のBBストップ（ボリンジャーバンドストップ）指標にいくつかの追加をし、metatrader 5の使い方に適応させた指標です。

このバージョンでは、計算や偏差サンプル補正に使用する平均タイプを選択でき、通常のもの（通常のアラートや多時間軸オプションなど）を含みます。



BBストップはほとんどの場合2つの方法で使用できます。

トレンド指標。



決済逆指値ターゲットのために使用される指標

いずれの場合でも、現在の市場予測の「方向」が表示され、このバージョンでは目標値（「方向」が変更されるとき）が表示され、意思決定に役立ちます。



いつもの「全体像」のビューはこちらです。





パラメータはよくある使用法のために調節されています。何にしても実験的なパラメータの検討が推奨されています（指標を取引スタイル、銘柄、時間枠、取引リスクに合わせるため）。

