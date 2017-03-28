CodeBaseKategorien
Indikatoren

BB stops - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Die bekannten Indikator BB Stopps (Bollinger Bänder Stopps) jetzt mit Ergänzungen und Anpassungen an den Metatrader 5.

In dieser Version können Sie die Art des Durchschnitts zur Berechnung wählen, und den üblichen Dingen wie der Hinweisgebung und die Multi-Zeitrahmenfähigkeit).

Die BB Stopps können in zwei Arten verwendet werden:

  • als Trendindikator
  • als Indikator zur Bestimmung der Stopp-Loss

In beiden Fällen werden die Trendrichtung und die Zielwerte (bei einer Trendumkehr) von dieser Version angezeigt — als Unterstützung der Entscheidungsfindung.

Das übliche "große Bild":


Die Parameters wurden nauf die übliche Weise eingestellt. Das Experimentieren mit den Parameter wird auf jeden Fall anempfohlen (um diesen Indikator der Handelsweise, dem Symbol oder Zeitrahmen und dem Risiko anzupassen).

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17412

