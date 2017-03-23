众所周知的布林带停止指标基础上进行了一些添加, 并进一步适应 MetaTrader 5 的用法。

在此版本中, 您可以选择进行计算的均化类型, 偏差样本校正, 以及一般操作 (如通常的警报和多时间帧选项)。



布林带停止大多有两种用法:

作为 "趋势" 指标



作为止损目标的指标

在这两种情况下, 显示当前行情的评估 "方向", 且在此版本里显示目标值 (当 "方向" 变化时) — 有助于决策。



一般的 "大图" 视图也一样:





参数 根据常见用途进行调整。建议在任何情况下都要进行参数试验 (可根据交易风格, 品种或时间帧以及交易风险调整指标)。

