请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
众所周知的布林带停止指标基础上进行了一些添加, 并进一步适应 MetaTrader 5 的用法。
在此版本中, 您可以选择进行计算的均化类型, 偏差样本校正, 以及一般操作 (如通常的警报和多时间帧选项)。
布林带停止大多有两种用法:
- 作为 "趋势" 指标
- 作为止损目标的指标
在这两种情况下, 显示当前行情的评估 "方向", 且在此版本里显示目标值 (当 "方向" 变化时) — 有助于决策。
一般的 "大图" 视图也一样:
参数 根据常见用途进行调整。建议在任何情况下都要进行参数试验 (可根据交易风格, 品种或时间帧以及交易风险调整指标)。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17412
Linear_Price_Bar_HTF
指标 Linear_Price_Bar 在输入参数中有时间帧选项。Background_Candles_i-OneThird_HTF
指标将绘制更高时间帧 i-OneThird 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。
布林带停止 - 随机振荡
布林带停止 - 随机振荡指标。布林带停止 - 速率
布林带停止 - 速率版本。