CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BB stops - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2593
Avaliação:
(34)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O bem conhecido indicador BB stops - com algumas adições - adaptado para ser usado na MetaTrader 5.

Nesta versão, você pode escolher o tipo de média para calcular o indicador. O indicador vem com um conjunto de alertas e a opção multi-timeframe.

BB stops é comumente usado de duas maneiras:

  • como um indicador de tendência
  • como um indicador para definir os objetivos do Stop-Loss

Em ambos os casos, a utilização deste indicador reflete a avaliação da "direção" do mercado atual e os valores objetivo (onde esta direção será alterada), para facilitar a tomada de decisões.


Os parâmetros são definidos da forma habitual. Com alguns parâmetros, sugiro experimentar (para adequar o indicador ao seu estilo de negociação, sob certos símbolos ou timeframes, ou ajustá-lo para o nível desejado de risco). 

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17412

BB stops - stochastic BB stops - stochastic

Indicador BB stop aplicado ao estocástico.

BB stops - velocity BB stops - velocity

BB stops - versão aplicada ao Velocity.

Linear_Price_Bar_HTF Linear_Price_Bar_HTF

Indicador Linear_Price_Bar com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Background_Candles_i-OneThird_HTF Background_Candles_i-OneThird_HTF

O indicador plota velas do indicador i-OneThird a partir do timeframe maior usando retângulos coloridos com ajuda dos buffers DRAW_FILLING.