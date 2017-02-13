O bem conhecido indicador BB stops - com algumas adições - adaptado para ser usado na MetaTrader 5.

Nesta versão, você pode escolher o tipo de média para calcular o indicador. O indicador vem com um conjunto de alertas e a opção multi-timeframe.

BB stops é comumente usado de duas maneiras:

como um indicador de tendência



como um indicador para definir os objetivos do Stop-Loss

Em ambos os casos, a utilização deste indicador reflete a avaliação da "direção" do mercado atual e os valores objetivo (onde esta direção será alterada), para facilitar a tomada de decisões.



Os parâmetros são definidos da forma habitual. Com alguns parâmetros, sugiro experimentar (para adequar o indicador ao seu estilo de negociação, sob certos símbolos ou timeframes, ou ajustá-lo para o nível desejado de risco).

