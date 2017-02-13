Participe de nossa página de fãs
BB stops - indicador para MetaTrader 5
2593
- 2593
- Avaliação:
-
2017-02-13
O bem conhecido indicador BB stops - com algumas adições - adaptado para ser usado na MetaTrader 5.
Nesta versão, você pode escolher o tipo de média para calcular o indicador. O indicador vem com um conjunto de alertas e a opção multi-timeframe.
BB stops é comumente usado de duas maneiras:
- como um indicador de tendência
- como um indicador para definir os objetivos do Stop-Loss
Em ambos os casos, a utilização deste indicador reflete a avaliação da "direção" do mercado atual e os valores objetivo (onde esta direção será alterada), para facilitar a tomada de decisões.
Os parâmetros são definidos da forma habitual. Com alguns parâmetros, sugiro experimentar (para adequar o indicador ao seu estilo de negociação, sob certos símbolos ou timeframes, ou ajustá-lo para o nível desejado de risco).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17412
