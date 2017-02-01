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BB stops - индикатор для MetaTrader 5
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Хорошо известный индикатор BB stops с некоторыми добавлениями, адаптированный для использования в MetaTrader 5.
В этой версии вы можете выбрать тип средней для расчета индикатора. Встроен обычный набор алертов и опция мультитаймфрейма.
BB stops обычно используется двумя способами:
- как трендовый индикатор
- как индикатор для установки целей стоп-лосса
Для обоих случаев использования этот индикатор отражает оценку "направления" текущего рынка и целевые значения (когда это направление будет изменено), для удобства принятия решений.
Параметры настраиваются в обычном порядке. С некоторыми параметрами я советую поэкспериментировать (чтобы настроить индикатор под ваш стиль трейдинга, под определенный символ или таймфрейм, или подогнать его под нужный уровень рисков).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17412
Индикатор BB stop в применении к стохастику.BB stops - velocity
BB stops - версия в применении к Velocity.
BB stops — версия с RSI.MA2CCI
Торговая стратегия использует два индикатора MA, один ATR и один CCI.