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Индикаторы

BB stops - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
4187
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
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Хорошо известный индикатор BB stops с некоторыми добавлениями, адаптированный для использования в MetaTrader 5.

В этой версии вы можете выбрать тип средней для расчета индикатора. Встроен обычный набор алертов и опция мультитаймфрейма.

BB stops обычно используется двумя способами:

  • как трендовый индикатор
  • как индикатор для установки целей стоп-лосса

Для обоих случаев использования этот индикатор отражает оценку "направления" текущего рынка и целевые значения (когда это направление будет изменено), для удобства принятия решений.


Параметры настраиваются  в обычном порядке. С некоторыми параметрами я советую поэкспериментировать (чтобы настроить индикатор под ваш стиль трейдинга, под определенный символ или таймфрейм, или подогнать его под нужный уровень рисков). 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17412

BB stops - stochastic BB stops - stochastic

Индикатор BB stop в применении к стохастику.

BB stops - velocity BB stops - velocity

BB stops - версия в применении к Velocity.

BB stops - rsi BB stops - rsi

BB stops — версия с RSI.

MA2CCI MA2CCI

Торговая стратегия использует два индикатора MA, один ATR и один CCI.