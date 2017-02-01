Хорошо известный индикатор BB stops с некоторыми добавлениями, адаптированный для использования в MetaTrader 5.

В этой версии вы можете выбрать тип средней для расчета индикатора. Встроен обычный набор алертов и опция мультитаймфрейма.

BB stops обычно используется двумя способами:

как трендовый индикатор



как индикатор для установки целей стоп-лосса

Для обоих случаев использования этот индикатор отражает оценку "направления" текущего рынка и целевые значения (когда это направление будет изменено), для удобства принятия решений.



Параметры настраиваются в обычном порядке. С некоторыми параметрами я советую поэкспериментировать (чтобы настроить индикатор под ваш стиль трейдинга, под определенный символ или таймфрейм, или подогнать его под нужный уровень рисков).

