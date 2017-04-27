Versión del indicador Bollinger Bands aplicado al indicador estocástico.



A diferencia del indicador original (que puede usar para configurar el stop-loss), esta versión, gracias a la ausencia de valores en el gráfico, está enfocada en la versión "de tendencia" y puede ser utilizada como método alternativo para obtener la línea de señal para el estocástico.



Para que sea más cómodo su uso en el indicador, se incluye un conjunto estándar de alertas y la función de marco temporal múltiple. Como complemento a las funciones del indicador BB Stops, la nueva versión está ampliada con el uso del estocástico.





