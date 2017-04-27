Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BB stops - stochastic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1582
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Versión del indicador Bollinger Bands aplicado al indicador estocástico.
A diferencia del indicador original (que puede usar para configurar el stop-loss), esta versión, gracias a la ausencia de valores en el gráfico, está enfocada en la versión "de tendencia" y puede ser utilizada como método alternativo para obtener la línea de señal para el estocástico.
Para que sea más cómodo su uso en el indicador, se incluye un conjunto estándar de alertas y la función de marco temporal múltiple. Como complemento a las funciones del indicador BB Stops, la nueva versión está ampliada con el uso del estocástico.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17413
Nueva versión del indicador BB stops.Linear_Price_Bar_HTF
Indicador Linear_Price_Bar con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
BB stops - versión con el uso de Velocity.Time sync FORTS
El asesor sincroniza la hora local de la computadora en el periodo de las 9:50 hasta las 9:59 (antes del comienzo de la sesión matinal) con la hora del servidor MetaTrader 5 FORTS.