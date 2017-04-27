CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BB stops - stochastic - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1582
Ranking:
(28)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Versión del indicador Bollinger Bands aplicado al indicador estocástico.

A diferencia del indicador original (que puede usar para configurar el stop-loss), esta versión, gracias a la ausencia de valores en el gráfico, está enfocada en la versión "de tendencia" y puede ser utilizada como método alternativo para obtener la línea de señal para el estocástico.

Para que sea más cómodo su uso en el indicador, se incluye un conjunto estándar de alertas y la función de marco temporal múltiple. Como complemento a las funciones del indicador  BB Stops, la nueva versión está ampliada con el uso del estocástico.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17413

BB stops BB stops

Nueva versión del indicador BB stops.

Linear_Price_Bar_HTF Linear_Price_Bar_HTF

Indicador Linear_Price_Bar con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

BB stops - velocity BB stops - velocity

BB stops - versión con el uso de Velocity.

Time sync FORTS Time sync FORTS

El asesor sincroniza la hora local de la computadora en el periodo de las 9:50 hasta las 9:59 (antes del comienzo de la sesión matinal) con la hora del servidor MetaTrader 5 FORTS.